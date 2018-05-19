Стало известно, как в 10 раз сэкономить на обеде в аэропорту

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В Сети рассказали о том, как можно дешево перекусить, ожидая пересадки в аэропорту. В большинстве из них имеются столовые для сотрудников, цены в которых на порядок ниже, чем в заведениях для пассажиров.

Для того, чтобы недорого и достаточно перекусить в аэропорту «Шереметьево» необходимо посетить терминал F. После этого необходимо подняться на 5-ый этаж, с которого надо спуститься ниже. Лифт не идёт именно туда, куда требуется пассажиру, который хочет перекусить. И уже на четвёртом этаже можно найти столовую для сотрудников, однако кормят там всех. Пользователи Сети отмечают, что нормальный обед обойдётся порядка 200 рублей, что значительно ниже, чем во всех остальных закусочных аэропорта.

«Шереметьево» является не единственным примером того, что работникам питание обходится почти в 10 раз дешевле, чем тем, кто ожидает своего рейса. Пользователи рассказали, что для того, чтобы найти подобную столовую не обязательно знать, где она находится. Необходимо просто обратиться в регистратуру или полиции, даже уборщица может подсказать, в каком направлении стоит идти. Такой бесхитростный метод позволит сэкономить приличное количество денег и не остаться голодным в ожидании самолёта.