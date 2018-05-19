СК проверит данные о слепой пенсионерке в сгоревшем доме на Рублевке

Сегодня, 14:04

В одном из заброшенных строений без крыши журналисты нашли женщину-инвалида, которая перебивалась жизнью в разрушенном доме. Коммуникации отключены, помощи ждать не от кого. Решили рассказать историю неравнодушные люди, которые с сочувствием отнеслись к судьбе 75-летней бабушки.

СК проверит данные журналистов о слепой пенсионерке Алле Сафроновне, которая живет в сгоревшем доме на Рублевке. Ее судьбой обеспокоились журналисты и показали на видео, как сложно жить слепой пенсионерке без крова над головой. В СК не знали о данной проблеме.

Сейчас решается вопрос о последующей жилплощади для бабушки.

Проверит данные и отдел соцзащиты, поскольку к слепой пенсионерке в сгоревшем доме на Рублевке должны были приходить социальные работники.