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Жозе Грациану да Силва провел собственное экспертное обследование торговых точек и дал заключение. По его словам, продавцы придерживаются чистоты и стандартов безопасности продовольствия.

Специалист ООН оценил качество продуктов на рынке в Воронеже. Контрольная закупка состоялась вчера. Среди широкого ассортимента товаров специалист ООН рассмотрел все преимущества и недостатки покупок на рынке. По его словам, продавцы хорошо следят за чистотой и стандартами безопасности продовольствия.

В течение 60 минут гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации объединенных наций (ФАО) Жозе Грациану да Силва проводил сравнение товаров в позициях цена-качество. В Воронеже Центральный рынок подошел критериям специалиста ООН, поскольку все важные нормы продавцы торговых точек соблюдают, а сервис – отличный.