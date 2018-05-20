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Это станет возможным благодаря находке экспедиции Восточно-Каролинского университета (США) на Бермудах. Найденный корабль поможет археологам в понимании истории пиратства.

The Kanzas City Star предполагает, что историю пиратства раскроет 400-летний голландский корабль. Его части нашли американские исследователи возле Бермудских островов. Специалисты определили возраст находки. Предположительно, построено оно было в 1619 году и село на рифы.

Специалисты полагают, что местные жители сняли его с рифов и отбуксировали на мелководье, где сняли вооружение, оборудование, забрали груз. Данная находка является, по сути, уникальной: это один из немногих ранних голландских кораблей, чьи останки не только дошли до нашего времени, но и чья судьба теперь задокументирована.