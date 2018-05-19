В московском медцентре им. Бакулева пройдет акция «День детского сердца»

Сегодня, 12:38

19 мая отмечается всемирный День детского сердца. Кардиологи рассказывают о самых распространенных сердечно-сосудистых болезнях малышей, предлагая эффективные способы их решения.

Привлечь внимание к проблеме врожденного порока сердца у детей решили в московском медцентре им. Бакулева, где 19 мая пройдет ежегодная акция «День детского сердца». В этом году инициативу столичных коллег поддержали более 30 профильных клиник, рассказавших о самых распространенных сердечно-сосудистых недугах ребенка. Согласно статистике, до 20 тысяч младенцев рождаются в России с пороком сердца. Обеспечить больным малышам полноценную жизнь может только своевременное хирургическое вмешательство.

Сегодня кардиологи впервые использовали возможности телемедицины, проведя консультации для сотен пациентов. Особое внимание специалисты уделили 6-летнему мальчику из Нижнего Новгорода. Его недуг врачи не уточнили.