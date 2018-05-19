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Скульптура оказалась безсмысленной и «позорной». Причиной стало несоответствие установленной в 2015 году архитектурной композиции «Крик земли» к проведению Каспийского саммита.

В Астрахани выкапывают «позорные пальцы» из земли. Об этом сообщила глава муниципального образования области Алёна Губанова. По ее словам, композиция потеряла свое предназначение и смысл. Ее презентовали в качестве атрибута и напоминания людям о том, что нужно беречь природу и бережно к ней относиться. Глава города назвала данную архитектурную форму «позорной».

После обсуждений в позициях «за» и «против» решили избавиться от композиции. В Астрахани на данный момент выкапывают «позорные пальцы». В социальных сетях пользователи также обсудили данный момент и мнения людей разделились. Некоторые посчитали, что тема отношения к природе – вечна, а другие подчеркивают, что композиция устарела.