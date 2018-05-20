По улицам Тынды прошёл «Шагающий автобус»

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Первоклассники вместе с инспекторами изучили значение дорожных знаков, а также на практике применили правила безопасности дорожного движения.

В Тынде Амурской области местное управление ДПС провело для школьников специальную акцию «Шагающий автобус», в рамках которой прошли тематические профилактические мероприятия. Целью было приобщение подрастающего поколения к законопослушному образу жизни, а также воспитание в нём уважения к ПДД. Инспекторы вместе с ребятами из первых классов изучили ключевые правила, а также рассказали школьникам о важности быть внимательным на дороге, чтобы слышать и видеть приближающийся транспорт. Авторы инициативы отмечают, что современные дети часто отвлечены гаджетами или разговорами, а потому часто не замечают опасности, которая их поджидает на каждом углу.

Ранее мы писали, что по улицам Ростова разъезжал «веселый танк». Транспортное средство, внешне похожее на советский танк времён Великой Отечественной войны, выехал на проезжу часть и немало удивил горожан.