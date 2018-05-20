Жителей Воронежа удивила девушка, танцующая на тракторе «Беларус»

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Горожанка достаточно позитивно встретила рассвет и заинтересовала своим перформансом пользователей соцсетей.

Жители Воронежа активно обсуждают поступок своей землячки, которая решила продемонстрировать свои танцевальные навыки на кузове трактора «Беларус». Внимание к девушке было привлечено после публикации снимка с её танцем в сети. На фото видно, что танцовщица расположилась на двигателе сельхозтехники в танцевальной позе. Горожане отнеслись к данному перформансу позитивно и похвалили героиню данного инцидента. Некоторые, впрочем, задались вопросом, как к такому поступку отнесутся «братья-белорусы», для которых трактор уже стал своего рода реликвией, однако другие пользователи поспешили успокоить собеседников, отметив, что в Беларуси воспримут происходящее с юмором.

Ранее мы писали, что жителей Тюмени поразил откровенный танец девушек на Мосту Влюблённых. После публикации представления в сети горожане устроили бурную дискуссию по этому поводу, однако большинство из них сошлись во мнении, что акция удалась.