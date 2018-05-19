Пышногрудая модель из Воронежа показала бюст в леопардовом бикини

Сегодня, 10:58

Девушка продемонстрировала своей 4-миллионой аудитории в Instagram, насколько сексапильной она может быть.

Известная модель Ирина Иванова, являющаяся уроженкой Воронежа, опубликовала на своей странице в социальной сети снимок, где она позирует в леопардовом бикини, едва скрывающем интимные части её тела. Пышногрудая блондинка привела в восторг своих поклонников. На снимке девушка облачена в купальник, который, как может показаться на несколько размеров меньше, чем должен быть. Бюст Ирины при этом костюм прикрывает лишь слегка. На заднем плане можно заметить тропические пейзажи. Как известно, россиянка уже долгое время проживает в США, где она является довольно востребованной моделью. К примеру, ей удалдось «засветиться» в клипе канадского певца Джастина Бибера на песню I’m the One.

Ранее мы писали другой модели из Воронежа, которая покорила Instagram своими формами. Виктория Тымчук, мисс «Woman`s day» и победительница всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» показала свои достоинства в свадебном наряде.