В Нижнем Новгороде баннеры к ЧМ-2018 разрушают общественный траспнорт

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Очевидец выложил фотографию «горе-баннера» в социальную сеть «ВКонтакте». На фотографии видно, что баннер к ЧМ-2018 задевает крышу общественного транспорта, мешая посадке и высадке пассажиров.

В процессе подготовки к ЧМ-2018 по футболу в Нижнем Новгороде повесили на остановках общественного транспорта баннеры. Однако ответственные за роботу не рассчитали необходимую высоту и повесили их так, что они задевают любой транспорт, который пытается подъехать к остановке. Особенно от таких «горе-баннеров» страдают троллейбусы и автобусы. Автор публикации рассказал, что на его глазах три автобуса задели баннеры и поцарапали себе крышу.

Подписчики стали возмущаться, так как баннер не позволяет транспорту подъехать к тротуару, а также царапает его. Они считают, что те, кто отвечают за это, должны возместить урон за косметический ремонт. Местные жители уже устали замечать ошибки во время подготовки к ЧМ-2018 в их городе и вспомнили, как в местном аэропорту написали «Добро пожаловать в Нижний НовгоДОР».