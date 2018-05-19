Минздрав создал в Подмосковье трехуровневую систему помощи беременным

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В Московской области крупные областные центры детства и материнства начали оказывать пациентам медпомощь высочайшего уровня.

В 2014 году Минздрав начал строить в Подмосковье современные областные центры детства и материнства, предусмотренные президентской программой. Итоги 4-летних трудов прокомментировал Дмитрий Макаров, возглавляющий здравоохранительное ведомство Московской области. Трехуровневую систему помощи беременным Минздрав успешно создал в Наро-Фоминске и Коломне, использовав средства из федерального бюджета и проекта софинансирования.

По итогам 2017 года в Подмосковье появились 5 центров детства и материнства, возведенных по европейским канонам. В среднем они позволили на 11% снизить смертность новорожденных в регионе, подсчитал Росстат.

Помимо беременных, трехуровневую систему помощи получили онкобольные жители Московской области. Минздрав сформировал ее по принципу преемственности: от больницы – до квалифицированной помощи, от диагностики – до лечения и восстановления.

Как и ранее, руководить новыми проектами отечественного здравоохранительного ведомства предстоит Веронике Скворцовой. Накануне Дмитрий Медведев представил Владимиру Путину новый состав правительства, а глава государства одобрил каждого кандидата. Доктор медицинских наук возглавляет Минздрав с 2012 года. До этого Скворцова работала замом в ведомстве.