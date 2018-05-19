В Кемерово в подвале были замурованы бездомные животные

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В Кемерово по адресу проспект Московский 39Б замуровали все продухи в подвал. Жители возмущены таким «ремонтом», ведь внутри осталось много бездомных животных.

Как сообщили жители Кемерово, в одном из домов были замурованы все «входы-выходы» в подвалы. Но, судя по всему, когда это делалось, не учитывалось, что там остались бездомные животные., которым теперь грозит смерть. Ремонтом по адресу проспект Московский 39Б занималась Управляющая компания ООО « Шалготорьян». Жители обратились к генеральному директору, однако тот проигнорировал заявление. Многие не могут понять, почему перед ремонтными работами не была вызвана служба по отлову животных. Кроме того, подвалы необходимо избавить от «заключенных» просто потому, что никому не понравится запах на весь дом.

Интернет-пользователи удивились такой жестокости по отношению к животным и начали разработку плана по самостоятельному спасению. Многие предложили оторвать железные листы, которыми замуровали вентиляцию. Кто-то предлагает срезать их болгаркой, а кто-то, как в «Гарри Поттер и тайная комната», привязать к машине и «рвануть».