Соцсети смеются над украинцами, которые ломятся в секонд-хенд

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По всей видимости действия происходят в украинском городе Дрогобыч Львовской области. На кадрах можно видеть, как народ еле открывает дверь в магазин, чуть ли не вырывая её с петель.

Соцсети попросту высмеяли видео, на котором украинцы ломятся в секонд-хенд. Неуправляемая толпа активно пролезает в помещение торговой точки, расталкивая друг друга. Наиболее быстрыми оказались молодые люди, за ними же следуют напролом пенсионеры. Комментарии под видео гласят, что в результате конфликта на Донбассе по всей Украине открыли немало секонд-хендов. Кроме того, много людей поддерживают благотворительность, собирают одежду и игрушки. Но не всем бедным нужна такая помощь. Некоторые пользователи интернета негативно отнеслись к данному зрелищу, другие же указывают на комичность ситуации.

"Не понятно. Там же безвизовый режим. Могли бы и в Париж съездить за брендовыми вещами", "Что-то мне не верится, что это на Украине, там сразу бы двери выломали", - пишут комментаторы.