Торт на миллион: В ОАЭ испекли шикарный десерт в виде невесты

Сегодня, 19:19

Для изготовления десерта дизайнеру-пекарю понадобилось 200 лимонов, 500 яиц, 20 кг масла, муки, сахара и 10 бутылок сиропа из бузины. Вес уникального лакомства – 100 кг.

Для своей невесты жених из ОАЭ сделал необычный свадебный подарок. Торт на миллион и весом в 100 кг испекла Дебби Вигкхем. Испекли и украсили шикарный десерт в виде невесты в подвенечном платье. Автор необычного подарка решил по-особенному поздравить свою будущую супругу с торжеством замужества.

На данный момент свадебный торт принцессы Дианы за 40 тыс. долларов занимает первое место рейтингов самых дорогих десертов в мире. Известно, что свадьбу смотрели миллионы людей. Кусочки этого легендарного десерта сохранились и стоят по 2 тыс. долларов за кусочек.