«Секретное видео Google»: Компания показала, как влиять на поведение людей с помощью поисковика

Сегодня, 18:54

В Сеть попал секретный внутренний ролик американской корпорации, который по-настоящему жуткий. Он показывает, как можно менять человека, если изменить историю его пользовательских данных.

Секретное видео от Google было опубликовано благодаря The Verge. Создателем материалов считается Ник Фостер, который работает главой дизайна в отделе исследований и разработок Google X. Его видео датируется 2016 годом.

Своим видеороликом компания показывала, как можно влиять на поведение людей с помощью поисковика. В материалах Фостер ссылается на общепринятую научную теорию эволюции и на книгу популяризатора науки и учёного-эволюциониста Ричарда Докинза «Эгоистичный ген». На основе материалов сотрудник Google предполагает подумать о постоянно развивающейся библиотеке онлайн-записей о человеке.

По словам Фостера, в скором будущем всю эту информацию в интернете можно будет изменять таким образом, чтобы можно было предсказать поведение людей и направлять его в нужное русло.

На Западе специалисты уже связались с Google и начали требовать объяснений. Однако как оказалось, видеозапись с работой американской корпорации не связано. Все проекты, которые сейчас разрабатывают, к ролику отношения не имеют.

В Google отметили, что они понимают всю серьёзность и тревожность видео. Однако оно было просто предположением и фантазиями группой специалистов, которые сделали ролик пару лет назад. Цель – изучить идеи и попытки спровоцировать дебаты с дискуссиями насчёт техники, известной как «спекулятивный дизайн». На деле же Google не имеет подобных разработок и не планирует.