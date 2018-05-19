В 47 лет, как в 20: Нестареющая модель из Японии покорила Instagram

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В 2014 году бывшая жена актера Еисаку Есида уже сообщала о себе, а теперь ей 47 лет. Но этот возраст лишь в документах, поскольку выглядит женщина, как юная девушка.

Нестареющая модель из Японии покорила Instagram. Риса Хирако в 47 лет выглядит как в 20. Главными секретами своего внешнего вида она называет здоровое питание, спортивную подготовку. Остальные секреты нестареющая модель из Японии сообщает своим поклонникам в своем бьюти-блоге. Своими фотографиями Риса Хирако покорила Instagram.

У нее гладкая кожа и привлекательная внешность. На снимках с подругами Риса выглядит гораздо лучше, чем ее спутницы по ланчу. Подписчики модели активно наблюдают за ее нарядами и внешними изменениями, которых нет.

К слову, россиянка, покорившая 16 лет назад мир на главном конкурсе красоты, и в 40 лет удивляет своим безупречным видом. Оксана Федорова приоткрыла тайну молодости.