ДПиООС города Москвы ведет подготовку к «Дню Эколога»

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Июнь традиционно отмечается празднованием «Дня Эколога» в Российской Федерации. Он обоснованно является символом защиты окружающей среды. Важно отметить, что сейчас популяризация экологического образа жизни приобрела серьезные масштабы. По сути, этот праздник является профессиональным для каждого человека, ведь каждый из нас может предпринять действия для защиты природы.

В последние годы в Москве ведется плодотворная работа по улучшению общей экологической обстановки. В связи с этим в главном городе нашей страны можно раздельно собирать отходы, переходить на экологичные транспортные средства (велосипеды, электромобили), экономить воду и электроэнергию. В настоящее время организаторскую функцию разных массовых эколого-просветительских мероприятий в мегаполисе выполняет ДПиООС, в частности, занимающийся подготовкой подобной тематической акции и на грядущий «День Эколога».