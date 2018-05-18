В Сети появились фото самой «суровой» детской горки в Балаково

Сегодня, 15:35

Дело в том, что в одном из дворов на Бульваре роз коммунальщики раскопали огромную яму для проведения ремонтных работ над трубопроводом. В конечном итоге съезд горки оказался прямо над глубокой траншеей.

Фото самой «суровой» детской горки в Балаково опубликовали в Сети местные жители. Один из комментаторов иронично написал: «Всё для детей!».

На опубликованном снимке видно, что площадка и яма загорожена только двумя белыми блоками. Никаких ограничительных ленточек нет, а ведь на заднем фоне видно, как играют маленькие дети.