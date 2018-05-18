Принц Гарри и Меган Маркл отказались от пожизненного абонемента на пиццу

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Пара могла бы стать счастливым владельцем золотой VIP-карты Pizza Hut, которая позволила б им бесплатно заказывать еду. Однако Кенсингтонский дворец отклонил пожизненный абонемент на пиццу в качестве подарка на свадьбу Меган Маркл и принца Гарри.

Накануне свадьбы, представители ресторана Pizza Hut предложили знаменитой паре VIP-карту, которая позволит им бесплатно заказывать еду из ресторана на протяжении всей своей жизни. Принц Гарри и Меган Маркл были восхищены щедростью владельца заведения, но не приняли его из-за правил, которых придерживаются представители королевской семьи. На принятии данного решения настоял Кенсингтонский дворец, который назвал подарок «очень щедрым» и «прекрасным», но отверг его по королевскому протоколу, так как паре нельзя принимать подарки коммерческого характера.

Напомним, что 19 мая Великобритания празднует королевскую свадьбу принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл.