В Татарстане по Зеленодольску бегает лось

Сегодня, 15:05

Один из водителей, проезжая по Зеленодольску, снял на видео лося, который бегал по городу. Информацию о случившемся очевидец выложил в социальных сетях.

По улицам Зеленодольска (Татарстан) бегал испуганный лось. Животное на видео смог снять один из водителей, который проезжал мимо. Сообщается, что животное было очень испугано и растеряно.

Предполагается, что лось явно из дикой природы попал в город, где испугался автомобилей и пытался скрыться в неизвестном направлении. Известно, что город находится в окружении лесов. Пользователи сети предположили, что лось случайно забрел в населенный пункт.