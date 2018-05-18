BUZCOIN от Ольги Бузовой прогорел вместе с проектом

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Сегодня, 18 мая, закончился тест-sale BUZAR и BUZCOIN. Это проекты команды популярной певицы, которые продвигаются под её именем. Сама же знаменитость решила, что это будет «интересно обществу». Но оказалось, что за месяц был собран только 1% от нужной суммы в 210 тысяч долларов США.

После завершения тест-sale биткоинов от Ольги Бузовой, на официальной странице в Instagram криптовалюты появилось сообщение от команды. Представители певицы поздравили с этим событием всех инвесторов и напомнили, что самый главный и основной раунд продаж стартует уже летом, а именно в июле. Однако на официальном сайте BUZCOIN указывается немного другая информация. Во втором сообщении отмечается, что второй раунд пресейла начнётся 18 июня и продлится до 16 сентября.

Но интерес здесь в другом. В сообщении разработчиков проекта BUZCOIN указывается, что тема криптовалюты от Ольги Бузовой якобы «интересна обществу». Однако дело в том, что за месяц проект собрал только 1%, а именно 192 долларов, от нужной суммы в 210 тысяч долларов. Кроме того, пост в Instagram вызвал негативные комментарии от инвесторов.

Кроме того, на тематических сайтах есть более подробная информация.

Исходя из этих данных можно сделать вывод, что биткоины от Ольги Бузовой прогорели вместе со всем проектом. Он сейчас приостановлен, по крайней мере до второго раунда. Как написал один из подписчиков – он купил запорожец с колёсами от Ferrari. Да и собрать за месяц 195 долларов – это не успех.