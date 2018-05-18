Букингемский дворец: Названо имя того, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Сегодня, 13:47

Сообщение появилось сегодня. Инцидент мог стать причиной отмены свадьбы, однако королевская семья решила проблему в оперативном порядке. Имя счастливого и почетного члена семьи сообщили представители династии.

Пресс-служба Букингемского дворца назвала имя того, кто поведет Меган Маркл к алтарю. Им стал один из членов королевской семьи - Его Королевское Высочество принц Уэльский Чарлз.

В западной прессе ранее сообщали, что сопровождать по проходу Часовни Св. Георгия в День свадьбы Гарри и Меган должен был вести ее отец - Томас Маркл.