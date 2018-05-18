Компания «РЕСПЕКТ» станет участником ежегодного Форума РБК по недвижимости

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СК «РЕСПЕКТ» является сторонником появления в Российской Федерации новых законодательных механизмов, которые должны способствовать участию в достройке проблемных строительных объектов, которые были взяты на страхование. В настоящее время отечественные страховые компании не обладают правом использования полученных от внесения страховых взносов денежных средств в проблемных девелоперских проектах.

Если бы это стало возможным на законодательном уровне, то будет вполне закономерно рассчитывать на снижение уровня социальной напряженности и естественно на повышение эффективности использования полученных компаниями ресурсов на рынке долевого строительства.

Об этом и многом другом представители страховой компании «РЕСПЕКТ» будут говорить в ходе работы Третьего Ежегодного Форума РБК «Недвижимость в России». Важнейшие вопросы и стратегии развития отрасли смогут получить на этой площадке подробное обсуждение органами власти, экспертами и лидерами рынка.