Опрос: В Воронеже живут интеллигенты

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Согласно проведенному социологическому исследованию, большинство жителей Воронежа считает себя интеллигентами. Их число выросло за последние 18 лет.

Специалисты института общественного мнения «Квалитас» изучили мнение жителей Воронежа и сообщили, что 71,5% респондентов считают себя интеллигентами. Около трети опрошенных не относят себя к данной категории, а 4,5% жителей достаточно скромные для того, чтобы присвоить себе такое звание.

Проанализировав результаты исследования, социологи пришли к выводу, что за последние пять лет данные показатели не претерпели изменений. Резкое увеличение интеллигентов произошло с 2000 года, когда себя причисляли к данной категории только 49% горожан. 18 лет назад не могли себя отнести к данной группе людей 28% респондентов.

В рамках проводимого социологического исследования воронежские специалисты выяснили политическую позицию граждан. Известно, что 81% жителей Воронежа уверенны, что интеллигентные люди должны сотрудничать с властью, только 7% респондентов категорично заявили, что данная категория исторически всегда противостояла власти. В 2000 году последнюю точку зрения поддерживали 20% горожан, что свидетельствует о спаде радикальных настроений в регионе.