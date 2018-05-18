Артемий Лебедев раскрыл тайну женских унитазов

Сегодня, 12:02

Известный дизайнер и путешественник в своём блоге решил "раскрыть главную тайну человечества". Артемий Лебедев поделился наблюдением из общественных уборных.

Женские унитазы, по мнению Лебедева, в пять раз грязнее тех, которыми пользуются мужчины. В общественных туалетах женщины из-за брезгливости предпочитают забираться с ногами на унитаз, поэтому стульчаки всегда оказываются запачканы мочой, делится с читателями своими наблюдениями дизайнер, раскрывая "тайну" женских унитазов.

Мужчины, несмотря на привычку некоторых не поднимать стульчак, всё же оставляют после себя в общественных уборных меньше следов последствий мочеиспускания, считает Лебедев. Дизайнер часто в своих блогах в шутливой и саркастической форме описывает неприглядные стороны жизни общества.