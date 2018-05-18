Новый директор не связывает закрытие Лазурненского интерната с секс-скандалом

Сегодня, 11:43

Три месяца прошло после разразившегося на Южном Урале скандала, связанного с возможным сексуальным насилием детей с особенностями развития, обучавшихся в специальной школе-интернате. Теперь учебное заведение закрыто.

Назначенная исполняющей обязанности директора Лазурненского интерната Анна Булатова не связывает его закрытие с сексуальным скандалом. Кроме того, новый руководитель не верит в то, что факты насилия над детьми посторонними людьми и педагогом, имели место. По словам Булатовой, интернат закрыли, а детей отправили в летние оздоровительные лагеря, потому что в конце марта случилась авария на водопроводе.

По санитарным нормам, дети не должны употреблять привезенную извне воду. Несмотря на объяснения Булатовой, которые транслировались на местном телевидении, многие жители Челябинской области уверены, что интернат закрыли именно из-за секс-скандала. Кроме того, некоторые считают, что происходит рейдерский захват здания, находящегося в живописной зоне.

Напомним, в марте несколько воспитанников интерната рассказали, что их насиловал мужчина, который приходил в заведение, как к себе домой.