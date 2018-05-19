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Для этого Лаура Мэсси создала во «ВКонтакте» страничку себя настоящей по имени Валерия Деревнина. Она ищет мать Татьяну Александровну Деревнину, брата и дедушку Александра Ивановича Деревнена.

Удочеренная девушка из США ищет родную мать в России. По ее данным от приемных родителей, ее нашли в доме ребенка в Комсомольске-на-Амуре. Удочеренная девушка из США создала страницу в российской соцсети, чтобы найти свою родную мать. В России девушка не была, воспоминаний о родине нет. Но есть фото матери, с которой Лаура очень похожа. Также у девушки есть брат, данные о котором отсутствуют, и дедушка. Причиной поисков родственников девушка называет необходимость их увидеть.

В Сети девушке из США посоветовали обратиться в программу «Жди меня», которая не первый год помогает найти тех, кого считали пропавшим. Обратится ли удочеренная Лаура к специалистам по поискам, пока неизвестно.