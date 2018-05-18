В Томске на улицах замерзли фонтаны

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Местные жители не могли оставить такое необычное событие без внимания. Поэтому посвящённые городу страницы в социальных сетях переполнены таким необычным для мая явлением.

На опубликованных фотографиях видно, что в Томске на улицах замёрзли фонтаны. Виной всему минусовая температура. Это не осталось без внимания местных жителей, при условии, что уже скоро наступит лето.

Это уже не первый раз, когда на улицах Томска замерзают фонтаны. Впервые это случилось 7 мая.

Стоит отметить, что фонтаны в городе начали работать 1 мая. Их включают с 08:00 до 23:00, кроме дней техобслуживания.