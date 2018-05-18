«Хотят сделать популярней»: В Воронеже на 1 день разрешат фото вокзалов

Сегодня, 10:18

Такую акцию решили провести руководители железнодорожных акций в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018. Они считают, что люди начнут выкладывать снимки в социальные сети и это станет рекламой. В результате больше людей будут пользоваться услугами железнодорожников.

Популярней хотят сделать именно железнодорожный вокзал «Воронеж-1» и «Мичуринск-Воронежский». Там на 1 день разрешат делать фото вокзалов. Акция будет называться «Фотографировать разрешается», и пройдёт она 22 мая в Воронеже в преддверии Чемпионата мира по футболу.

Руководство вокзалов решило, что такой своей акцией они сделают железнодорожный транспорт популярней. Логика проста – человек сделает фото и опубликует в социальных сетях. Людям разрешат любительскую фотосъёмку без необходимости получать всякие бумаги. Однако делать снимки можно будет только в зоне обслуживания пассажиров.

В ЮВЖД уже подчеркнули, что охрана и полиция, если решат, что человек вмешивается в рабочий процесс вокзала, смогут остановить фотосъёмку. По железнодорожным станциям развесят наклейки с надписями: «Фотографировать разрешается», а где их не будет, то соответственно там фотографировать не разрешается.