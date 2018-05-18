Под Иркутском женщина сдала раритетный бельгийский браунинг 1900 года

Сегодня, 08:25

Жительница Качуг обнаружила опасную находку во время переезда, в ящике отца, который занимался реставрацией оружия. Экспертиза подтвердила работоспособность орудия. Коллекционеры сообщили, что получить за этот раритет женщина могла до десятков тысяч долларов.

Под Иркутском женщина сдала бельгийский браунинг 1900 года специалистам Росгвардии. Специалисты оценили раритетный ствол и сообщили, что найденный бельгийский браунинг 1900 года находится в отличном состоянии и может стрелять. Под Иркутском все обсуждают этот случай, поскольку он стал показательным для других россиян, которые не решаются сдать оружие, которое может причинить вред окружающим.

К слову, с 1900-х годов «Фабрик Насьональ» выпустила несколько миллионов автоматических пистолетов «браунинг».