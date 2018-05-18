Модель из Воронежа показала свои достоинства в свадебном платье

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Викторию Тымчук назвали "девочка-огонь". Мисс "Woman`s day" и победительница всероссийского конкурса красоты "Ты уникальная" приняла участие в фотосессии в платье невесты.

Модель из Воронежа показала свои главные достоинства, а именно милое лицо и привлекательную грудь. "Не трогай мои достоинства своими недостатками", - написала под фото модель. На это девушка получила немало лайков, а также кучу восторженных комментариев в качестве комплиментов.

"Девочка-огонь", "А ты красива!", "Классные формы", "А ты поднимаешь настроение даже в ненастную погоду", "Фото радует красотой и обаянием", - с восхищением пишут воронежцы.