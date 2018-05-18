Финал пятой московской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» прошел с участием 10000 школьников

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В Замоскворечье 12 мая состоялся финал пятой московской олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Участие в нем приняли более десяти тысяч столичных школьников. На старте им были выданы карты маршрута и брошюры с рассказом о главном городе РФ и интересными вопросами. Об этом пишет портал Москва News.

По словам лидера столичного Депобразования Исаака Калины, подобного рода олимпиады способствуют консолидации московского общества. Детей нужно воспитывать и заинтересовывать их историей и культурой. Министр напомнил, что участниками олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» выступают более ста тысяч человек. В ее рамках дети бесплатно (это прямое указание градоначальника Сергея Собянина) посещают столичные музеи, парки и усадьбы. На сей раз победителями основного этапа олимпиады стали более 63,5 тысячи школьников.