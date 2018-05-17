В Челябинске хирурги 9 часов спасали пациента

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Медикам пришлось бороться сразу с двумя смертельно опасными патологиями, которые подвергли опасности жизнь пациента. Более того, один из диагнозов больному поставили еще два месяца назад, но на операцию мужчина так и не согласился.

Сообщается, что в Челябинске хирурги местной областной больницы спасали пациента более 9 часов, и медикам за это время удалось произвести несколько сложнейших манипуляций. В первую очередь больному был установлен искусственный аортальный клапан, а уже после этого был извлечен тромб, угрожающий жизни мужчины.

Выяснилось, что пациент имел два опаснейших диагноза – аневризма аорты, а также тромбоз сонной артерии. Как отметили медики, расслоение аорты молодому человеку диагностировали ранее, но из-за отказа больного оперироваться вовремя и возникли подобные осложнения, которые могли бы закончиться летальным исходом. Челябинские хирурги самоотверженно не отходили от операционного стола 9 часов, и в итоге смогли спасти жизнь 29-летнего пациента.