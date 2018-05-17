В такси Воронежа ищут хомяка-путешественника

Сегодня, 20:35

Жительницу Воронежа подняли на смех. Женщина попросила помочь найти хомяка, путешествующего на такси в одиночку.

Во время перевозки из Москвы в Ростов хомяку, по всей видимости, надоело тесниться в клетке, и он решил выбраться на волю. Хозяйка животного обнаружила пропажу не сразу, и написала о произошедшем в сообществе города «Мой и твой Воронеж». По словам женщины, хомяк очень многое для нее значит и является полноценным членом семьи.

Водитель такси (белый Ford с наклейкой «ЯндексТакси»), на котором транспортировали грызуна, заезжал в Воронеж. Есть информация, что его задержала полиция. Связь с водителем была потеряна, и за трое суток никакой информации о хомяке-путешественнике не поступало.

Женщина настолько обеспокоена состоянием питомца, что готова заплатить за информацию о нем 3 000 рублей.

К сожалению, читатели сообщества не оценили преданность и любовь хозяйки. Вместо сочувствия и помощи, жительницу Воронежа высмеяли и обратили ее внимание на то, что к данной проблеме они безразличны.