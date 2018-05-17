Супруги из Новосибирска полетели в США рожать американского гражданина

Сегодня, 19:48

Новосибиряне решили обеспечить будущего ребенка американским гражданством. Супруги объяснили это высоким уровнем медицины в стране.

Случаи туризма с целью получения для будущего потомства американского гражданства давно известны общественности. Вот и супружеская пара из Новосибирска решила воспользоваться возможностью и улетела в США. Стало известно, что Дмитрий и Татьяна заранее все распланировали: накопили необходимую сумму, уехали в Казахстан для получения визы, затем вернулись в Новосибирск, откуда вылетели в Москву, а далее – в Лос-Анджелес. Здесь они купили машину и теперь проживают в штате Юта, собираясь рожать будущего американского гражданина.

Пара объясняет свои действия тем, что в Штатах намного выше уровень медицины и образования, а ребенок, родившийся на территории страны, автоматически становится ее гражданином. Оставаться в иностранном государстве пара не планирует и в июне вернется домой. Дмитрий и Татьяна рады тому, что у их ребенка в будущем будет выбор места обучения.

Отметим, что такая возможность получить гражданство появилась в связи с поправкой в Конституции, которая гарантирует лицам, родившимся на территории США, американское гражданство. В связи с этим в стране действует большое количество компаний, предоставляющих услуги беременным иностранкам.

Напомним, что в октябре гражданка Тайваня родила ребенка прямо во время перелета в Америку. К счастью, роды проходили над территорией США, и ребенок стал гражданином страны.