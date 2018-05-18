Иван Ургант высмеял метро с одной станцией в Омске

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Свое мнение юморист выразил в рамках программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Известно, что метро в Омске начали строить в 1992 году, оно до сих пор имеет всего одну станцию «Библиотека имени Пушкина».

Иван Ургант, выступая 16 мая на своем шоу «Вечерний Ургант», удачно высмеял метро в Омске. Он сказал такую фразу: «Есть всего одна станция «Библиотека имени Пушкина». Зря метро закрыли, удобно было».

С 1992 года власти Омска не могут достроить метрополитен из-за отсутствия денежных средств. Сейчас перед городской администрацией стоит вопрос не как достроить метро, а как предотвратить разрушения и подтопления в уже построенном. На заседании 10 мая было принято решение законсервировать подземку, на проект направят 80 миллионов рублей. Отметим, что Иван Ургант не единственный, кто шутит на тему омского метрополитена.