Жители Смоленска встревожены скоплением силовиков в городе

Сегодня, 17:07

Горожане утверждают, что множество работников полиции и служебных машин были замечено в Заднепровском районе. В соцсетях пользователи выкладывают фотографии и видео, где видны люди в форме, касках с автоматами в районе ж/д вокзала, Витебского шоссе и недалеко от Красного Бора.

Жители Смоленска встревожились скоплением большого количества сотрудников полиции и силовиков.

"Вся полиция сосредоточилась около вокзала", "От 12 лет Октября до Калинина всё забито людьми в форме", "Почему они в касках и с автоматами?" - комментируют пользователи.

Источники сообщили, что в районе ж/д вокзала и около Красного Бора проводятся плановые учения работников УМВД, УФСБ и Росгвардии. Сообщается, что в связи с данным мероприятием жителям Смоленска не стоит переживать.