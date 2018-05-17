Умер вице-адмирал Анатолий Шлемов

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В Москве ушел из жизни вице-адмирал Анатолий Федорович Шлемов. Одному из ведущих кораблестроителей Российской Федерации было 68 лет. О его смерти сообщили родные.

Анатолий Шлемов, в отличие от флотоводцев, не был широко известен широкому кругу россиян. Однако за время своей работы в качестве руководителя кораблестроительной отрасли военно-морского флота Шлемов сделал немало. Он продолжил морскую династию и после окончания ВВМИУ имени Дзержинского поступил в Военно-морскую академию.

Шлемов курировал кораблестроение, и в его зачете множество уникальных разработок, которые воплотились в современные надводные корабли и субмарины. По отзывам товарищей, Анатолий Федорович был разносторонней личностью. Увлекался музыкой, в том числе бардовской песней. Часто лично приезжал на знаменитые Грушинские фестивали. К сожалению, Шлемов не смог справиться с тяжелой болезнью и ушел в расцвете творческих сил.