Детскую площадку в Воронеже превратили в "концлагерь"

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Возмущенные граждане обсудили недопустимые, по их мнению, меры, на которые пошли сотрудники ЖК «Лазурный». Местные жители считают, что необходимо пересмотреть установленные коммунальщиками ограничения, которые могут нарушать права человека.

Оказалось, что теперь на детскую площадку по улице Артамонова в Воронеже, которую уже успели окрестить "концлагерь", контролеры пускают "только своих" и по соответствующему пропуску. Сообщается, что получить следующее разрешение можно, предоставив копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта родителя, а в случае с арендой квартиры – оплаченную квитанцию за последний месяц.

Как рассказали обеспокоенные воронежцы, новая детская площадка включает в себя батуты и развлечения с аниматорами, но насладиться такими благами смогут далеко не все. Открытым вопросом остается посещение площадки родственниками проживающих в данном районе детей, которые имеют право на посещение развлекательного уголка, превратившегося практически в режимный объект.