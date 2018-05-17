В Красноярске «Молочные» сосиски и «Крестьянское» масло признаны опасными

Сегодня, 14:11

Местные эксперты ассоциации «Енисейский стандарт» пришли к выводу, что недобросовестными оказались производители из других регионов. Более того, выявлено множество нарушений, к ответственности за которые было бы проще привлечь отечественные компании.

Оказалось, что проверенные в Красноярске «Молочные» сосиски и «Крестьянское» масло, которых на исследование брали по шесть видов, признаны опасными для здоровья и жизни граждан. Наиболее серьезной проблемой назвали присутствующие в четырех образцах масла кишечную палочку, плесень и другие сторонние микроорганизмы. Обстоятельства с сосисками и вовсе плачевные – ни один из образцов не соответствует ГОСТу, необозначенные ингредиенты присутствуют в каждом виде проверенных образцов.

Специалисты отметили, что местные производители всегда были и будут оставаться самыми востребованными, ведь в случае нарушений спрашивать с них легче, а исправлять ошибки они соглашаются охотнее. Более того, такая продукция местного производства всегда является более свежей и меньше подвергается влиянию сторонних факторов при перевозке, ведь преодолевает небольшое расстояние от заводов до супермаркетов.