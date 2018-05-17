В Москве около посольства Украины пройдёт митинг в поддержку главы «РИА Новости Украина»

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Мероприятие состоится, по крайней мере так планируют, завтра, 18 мая, с 14:00 до 16:00 по московскому времени.

Пройдёт митинг в поддержку задержанного СБУ главы «РИА Новости Украины» Кирилла Вышинского в Москве возле посольства Украины. В сообщении префектуры Центрального округа российской столицы указывается, что установленная норма предельной заполняемости места проведения пикета не должна превысить и 300 человек.

Кирилла Вышинского задержали сотрудники СБУ. Главу «РИА Новости Украина» подозревают в государственной измене. Ранее сообщалось, что сегодня, 17 мая, Херсонский городской суд должен избрать ему меру пресечения.