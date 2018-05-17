Макаревич не получал посылку из-за увольнения последнего почтальона

Сегодня, 13:36

Лесли Кавендиш, стилист «The Beatles», написал книгу «Передний край» о работе с легендарной группой, отправив один экземпляр солисту «Машины времени». В дело вступила знаменитая «Почта России», а именно отделение в центре Москвы, где попросту некому разносить почту.

Больше месяца Андрей Макаревич ждал посылку от своего друга Лесли Кавендиша, который постоянно интересовался, получил ли музыкант подарок. Директор группы «Машина времени» отправился в отделение «Почты России» в центре Москвы, где ему заявили, что посылки для Андрея Макаревича нет. Через неделю он снова явился в отделение, и тот подарок от зарубежного стилиста нашелся, он пылился на полке.

Сотрудники «Почты России» объяснили, что книгу не смогли доставить в срок, так как у них нет почтальонов, последний уволился не так давно. Это отделение не может доставить людям извещения любого формата.