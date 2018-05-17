На границе между Россией и Финляндией замечен уникальный НЛО

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Очевидцы заинтересовались данным феноменом и запечатлели космический объект, который оставил за собой шлейф. НЛО не спеша передвигался в небе.

Возникшее небесное тело свидетели видели на русско-финской границе. Снятый на видео материал пользователи выложили в интернет. По их словам, инопланетный объект слегка был похож на горящий воздушный транспорт, который хотел достигнуть поверхности земли. Специалисты удивлены уникальной формой данного объекта. Уфологи предполагают, что инопланетяне могли для себя анализировать границу двух государств.

По словам пользователей в интернете, такая уникальная форма НЛО объясняется тем, что, возможно, представители внеземных цивилизаций летают на новых разработанных летальных аппаратах, принципиально отличающихся от предыдущих.