В Томске покойники останутся без мест на кладбище

Сегодня, 13:29

Местные чиновники совершили очередной объезд с целью проверки, в ходе чего оказалось, что ситуация с местами для умерших становится критичной. Для решения проблемы властям необходимо как минимум 300 миллионов рублей, причем в кратчайшие сроки.

В Томске были проверены три основных кладбища, и на каждом из них выделены проблемные зоны и нюансы. Так, на Воронинском кладбище покойники уже скоро останутся без мест, ведь резерв рассчитан максимум на два месяца. Чиновники утверждают, что проект расширения площади уже составлен, однако необходимо выделить 300 миллионов рублей, чтобы осуществить задуманное.

Другие проблемы касаются Южного кладбища, которое уже закрыто, но находится в плохом состоянии и требует реконструкции, а это – еще 30 миллионов рублей из бюджета. Для осуществления уборки и дальнейшего благоустройства кладбища Томск-2 власти потратят 1,5 миллиона рублей, о чем сообщили члены проверочной комиссии.