«Искусство мотивации»: В Сети вспомнили coub с Голиковой

Сегодня, 13:13

Сегодня она была освобождена от поста главы Счетной палаты. Во время прощальной речи депутат расплакалась и едва могла произносить слова.

«Искусство мотивации» от Татьяны Голиковой хорошо известно не только чиновникам, но гражданам Российской Федерации. В связи с тем, что сегодня депутат официально покинула пост главы Счетной палаты, совет от Голиковой вновь был воспроизведен на просторах Сети. Внимания заслуживает публика, к которой она обращалась с фразой: «Ну давайте поработаем немножко», а в ответ тишина и оперативное создание видимости очень важной работы.

Татьяна Голикова в сегодняшнем выступлении показала свою сентиментальность. Она поблагодарила аудиторов и своих коллег за работу, вспомнив хорошие результаты ведомства под ее эгидой. Трибуну чиновник покинула под бурные аплодисменты отечественных слуг народа.