В Воронеже баннер с обращением к Путину провисел на ЦУМе 2 часа

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Фото плаката жители города выложили в паблике "Типичный Воронеж" в соцсети "ВКонтакте". Полотно решили снять в присутствии сотрудников полиции.

В общей сложности плакат, на котором было написано обращение к Владимиру Путину, провисел на здании ЦУМа всего 2 часа. Стоит отметить, что такие баннеры уже не раз вешали на ЦУМе. В апреле на его окнах можно было видеть плакаты, на которых были разного рода обращения к российскому президенту, главе Следственного комитета и властям города. Полотно гласило, что "Марриотт" не соблюдает нормы пожарной безопасности. Баннеры на здании могли появиться из-за прошедшего конфликта владельцев помещений ЦУМа.

"Работники прокуратуры и МЧС имеют доступ к любым помещениям проверяемых объектов. В итоге проверок, открыто 2 дела с административными нарушениями. Сейчас дела готовы к рассмотрению", - заявила областная прокуратура.