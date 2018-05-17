В Украине вызвали СБУ из-за календаря ЧМ-2018 с российским Крымом

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Инцидент произошел в Ивано-Франковске, что восприняли в качестве «информационной диверсии». Календари напечатали в Тернополе, тираж составил 333 777 экземпляров.

В одном из магазинов Ивано-Франковска на Украине был найден календарь, напечатанный к Чемпионату мира по футболу 2018 года. На нем изображена карта Российской Федерации вместе с Крымом. Такое положение вещей шокировало украинцев, которые восприняли этот момент в качестве «информационной диверсии». На место оперативно вызвали сотрудников СБУ, которые изъяли календари из торговой точки. Известно, что плакаты напечатали в Тернополе, общий тираж составил 333 777 экземпляров.

Жители Украины, как и западные страны, не воспринимают законности референдума, произошедшего в 2014 году в Крыму. Тогда граждане, проживающие на полуострове, изъявили желание стать частью России. Киев называет этот момент оккупацией.