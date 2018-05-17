Биробиджанский сталкер испугался детского стона в сгоревшем бомбоубежище

Сегодня, 11:00

Представитель биробиджанских искателей сверхестественных феноменов Андрей Егрищин выложил на своём канале "Блогерский обход" материал по результатам своего визита в выгоревшее бомбоубежище.

Как он сообщил, его до ужаса напугал стон, который уж слишком похож на детский. Тем не менее, обнаружить, где находится источник звука, блогер не смог. По его словам, про дурную славу данного объекта он узнал от своего старого приятеля. Сталкер захотел лично удостовериться, что там происходит что-то таинственное. Мужчина вооружился фонарём и камерой, спустившись в бомбоубежище. Там он и услышал непонятные звуки.

"По моей коже поползли мурашки, было очень страшно. Это было похоже на детский голос", рассказал Андрей Егрищин.