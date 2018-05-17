ООН: К 2050 году в России будет жить всего 132 млн граждан

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Кроме того, как и во всём мире, в государстве будет увеличиваться и процесс урбанизации. Так, 74,4% населения страны будет жить именно в городах.

Указанные данные о сокращении населения РФ и о населении всего земного шара указывается в докладе ДЭСВ (Департамент по экономическим и социальным вопросам) ООН. В рамках исследования специалисты установили, что к 2050 году в России будут проживать всего 132 миллиона граждан, а в 2030 году их станет 140,5 миллионов.

Специалисты также отмечают, что во всём мире будут продолжаться процессы урбанизации. К 2050 году в городах будет жить порядка 68% людей во всём мире. Сегодня же такой показатель составляет 55%. Такой же сценарий ждёт и РФ. В стране около 110,6 миллиона граждан к середине текущего века будут проживать в городах. Данная сумма составляет 74,4% от общего населения государства.