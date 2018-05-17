В Воронеже обнажённая девушка показала «змеиный» стриптиз

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Начиная с доисторических времён танец стал для человека чем-то особенным. Он выражал эмоции, при помощи него шаманы связывались с духами, а также не один праздник не проходил без него. Сейчас же этот вид художественной деятельности изменился. Так, воронежская любительница танцев одних трусах решила заснять видео своих танцев и выложить в Сеть.

Заснятый на видео 15-секундный ролик любительница стриптиза выложила в интернет. При просмотре записи видно, как обнажённая девушка показала «змеиный» танец, по крайней мере движения её ног именно это и напоминают. Во время такого странного стриптиза на танцовщице были обуты необычные высокие туфли, а также спортивные трусы с топом.

Танец стриптизёрши понравился многим её подписчикам в социальной сети в Instagram. Примечательно, что свой «змеиный» танец совершала девушка под песню Ольги Бузовой WiFi. Она считает, что эта музыкальная композиция показывает, как женщина убивается по мужчине горем и держит достоинство.

Для большего эффекта стриптизёрша «клонировала» себя на видео через приложение, что дало людям возможность наблюдать некий необычный эффект во время самого танца.